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شكرا لقرائتكم خبر عن العارضة الشهيرة أدريانا ليما تتحدث عن زيارتها لمصر وكواليس العمل مع سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر
وقالت أدريانا فى حوارها :" لطالما كانت تحدوني الرغبة في زيارة مصر، وقد تحمستُ للتعاون مع ڤوغ العربية خلال هذه الرحلة المميزة. وأكثر ما أثار دهشتي هو جمالها الأخّاذ. كنتُ أعرف أنها بلد له خصوصيته، ولكني لم أكن أبداً أعلم أني سأستمتع بزيارتها لهذا الحد. كانت رائعة".
أما عن كواليس عملها مع النجم سمير غانم، خلال تصوير غلاف المجلة لشهر نوفمبر، قالت :"أحببتُ سمير. إنه أسطورة. وكان “جنتلمان” بمعنى الكلمة ومضحكاً للغاية، وقد تفاعلنا جيداً معاً أمام الكاميرا، فهو يعرف جيداً كيف يقف أمامها، وأضحكني بذكائه وسحره.
وعن عملها فى ڤيكتوريا سيكريت، قالت :"أحببتُ الأوقات التي قضيتها في ڤيكتوريا سيكريت، ولكن لكل الأشياء الجميلة نهاية. ومن حسن حظي أنني لا أزال أعمل كثيراً وأقضي كل أوقات فراغي في أداء دوري كأم".
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