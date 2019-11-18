عبر صفحته على "فيسبوك".. محمد علي سليمان يغازل أنغام بهذه الأغنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الموسيقار محمد علي سليمان أغنية "في الركن البعيد الهادي"، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

ونفي سليمان شائعة الخلافات التي انتشرت مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق على الأغنية :"النغنوغ حبيبة بابا وصلاح فايز وأنا".

يذكر أن أغنية "في الركن البعيد الهادي"، من كلمات صلاح فايز، وألحان محمد علي سليمان، وغناء الفنانة أنغام.

وكان عدد من المواقع الأخبارية، قد تداولت منشورًا منقولا عن صفحة والد أنغام، مكتوبًا فيه: "قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببا في وجودهم أماتوني، البقاء لله والحمد لله".

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كما تداول منشورًا اَخر، كتب فيه: اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أن تستعجلين دفني بل كل الناس الطيبين، أفوض أمري إلى الله".

جدير بالذكر، أن محمد علي سليمان اكتشف الموهبة في ابنته أنغام مبكرًا وحرص على تقديمها للجمهور، من خلال أعمال غنائية صاغ لحنها بنفسه، ومن أشهر أغانيه لأنغام "في الركن البعيد الهادي" و"شنطة سفر".