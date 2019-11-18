الطفل معتز هشام: تدربت على القتال والخيل من أجل "ممالك النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

عبر الفنان الصاعد معتز هشام، عن سعادته البالغة بردود الفعل المميزة حول دور "سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح"، الذي يقدمه بمسلسل "ممالك النار" الذي عرضت أولى حلقاته أمس الأحد، وأنه تابع مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة.

وأكد "هشام" أنه حاول أن يجتهد في الشخصية؛ لتظهر بعنادها وعصبيتها في شكل مختلف ومنطقة مختلفة تماما، عن التي قدمها قبل عامين بمسلسل "أبو عمر المصري" مع أحمد عز، حيث كانت تمتاز بالعصبية والعناد أيضا، وأنه عمل على أن تكون الشخصية بها اختلافات تامة.

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وأكد أنه تدرب على ركوب الخيل والقتال بالأسلحة لفترة زمنية لتقديم الدور الجديد وأنه كان يرتكب بعض الأخطاء ويصر على تعديلها في اليوم التالي في أثناء التدريب لتقديم الحركات بشكل صحيح، وأن المخرج بيتر ويبر كان مرحا في مواقع التصوير، وأن الفنان خالد النبوي كان ينصحه ويتعلم منه في الكواليس.

يذكر أن المسلسل من بطولة الفنان خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج بيتر ويبر.