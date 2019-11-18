المنتج جمال سنان يعلن تعاونه مع ميل جيبسون في "Leo from Toledo"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المنتج اللبناني جمال سنان، عن تعاونه مع النجم العالمي ميل جيبسون، في فيلم"Leo from Toledo "، الذي تشارك شركة Eagle Films في إنتاجه وتوزيعه حصراً في الشرق الأوسط.

ونشر سنان، صورة تجمعه مع جيبسون، عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "في لوس أنجلوس مع النجم العالمي ميل جيبسون واتفاق على فيلم Leo from Toledo الذي ستشارك Eagle Films في إنتاجه وتوزيعه حصرياً في الشرق الأوسط".

ويخوض سنان، إنتاج تجربة درامية جديد تحت عنوان"عهد الدم" التي يخوض بطولتها الفنان باسل خياط، والتي بدأ تصويرها خلال الأيام القليلة الماضية في بيروت ، والمسلسل بطولة باسل خياط ونادين تحسين بك، رودني حداد، ندى أبو فرحات، رودريج سليمان، آلان سعادة، علي منيمنة، فادي أبي سمرا، جورج شلهوب وغيرهم.