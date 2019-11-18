- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
توفي المطرب الفرنسي إريك مورينا عن عمر ناهز الـ 68 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.
ووفقًا لصحيفة "لو موند" الفرنسية، كان إريك يعانى من مرض السرطان من يونيو الماضي وهو ما تسبب في إلغاء الحفلات الغنائية لحين تعافيه من المرض ولكن وفاته حالت دون ذلك.
يذكر أن النجم الراحل إريك قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الغنائية الناجحة من أبرزها: "Ramon et Pedro" و"Je suis le toréro de l'amour" و"elle est imb...sable" و"la quête " وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صراع مع المرض.. وفاة المطرب الفرنسي إريك مورينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.