بعد صراع مع المرض.. وفاة المطرب الفرنسي إريك مورينا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توفي المطرب الفرنسي إريك مورينا عن عمر ناهز الـ 68 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

ووفقًا لصحيفة "لو موند" الفرنسية، كان إريك يعانى من مرض السرطان من يونيو الماضي وهو ما تسبب في إلغاء الحفلات الغنائية لحين تعافيه من المرض ولكن وفاته حالت دون ذلك.

يذكر أن النجم الراحل إريك قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الغنائية الناجحة من أبرزها: "Ramon et Pedro" و"Je suis le toréro de l'amour" و"elle est imb...sable" و"la quête " وغيرهم.