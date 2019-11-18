بسبب الأحوال الجوية.. تأجيل حفل توزيع جوائز ملتقى "أنا عربية" بمشاركة أحلام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قرر المسئولين عن موسم الرياض، تأجيل حفل توزيع جوائز معالي المستشار تركي آل الشيخ في ملتقى "أنا عربية"، الذي تشارك فيه الفنانة أحلام، بسبب سوء الأحوال الجوية، دون تحديد الموعد الجديد للحفل.
ونشرت صفحة موسم الرياض، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "نعتذر منكم.. بسبب سوء الأحوال الجوية.. تقرر تأجيل حفل توزيع جوائز معالي المستشار تركي آل الشيخ، في ملتقى أنا عربية للتصميم بمشاركة فنانة العرب أحلام".
وكان من المقرر أن يقام الحفل، اليوم الاثنين 18 نوفمبر، ولكن لسوء الأحوال الجوية تقرر تأجيله.
ووصلت أسعار تذاكر الحفل لـ 4 فئات؛ الفئة الأولى ذهبية بقيمة 5 آلاف ريال للفرد الواحد، تليها البلاتينية بقيمة 7 آلاف ريال سعودي، تليهما الماسية بقيمة 10آلاف ريال سعودي، وآخرها الملكِيَّة بقيمة 15 ألف ريال سعودي.
وتُمنح الجوائز لـ 6 سيدات من المصممات المتميزات في المعرض، بقيمة ٧٠٠ ألف ريال سعودي، وذلك لدعم الكوادر الوطنية والعربية، وتمكين المرأة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والفنية، ولتوسيع شبكة اتصالاتهنّ، وتقديمهنّ للجمهور العربي بصورة مهنية تليق بهن.
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