ياسمين رئيس على البوستر الرسمي لفيلم "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: طرحت شركة "سينرجي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بوستر فيلم "لص بغداد"، بطولة الفنان محمد إمام. وتصدر البوستر صورة الفنانة ياسمين رئيس إحدى بطلات الفيلم، وعلق الحساب الرسمي: "رحلة ستعرض حياتك لأكبر المخاطر ولكنها ستغيرها للأبد، انتظروا ياسمين رئيس في لص بغداد، قريبا". وتشارك ياسمين رئيس في فيلم "لص بغداد"، مع عدد من النجوم من بينهم فتحي عبدالوهاب، محمد إمام، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج "سينرجي فيلمز".

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