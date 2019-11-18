للمرة الثانية.. مروان خوري يلغي حفله بسبب وعكته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اعتذر الفنان اللبناني مروان خوري عن للمرة الثانية، عن إحياء حفلًا غنائيًا في المكسيك 22 نوفمبر الجاري، بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وكتب خوري على حسابه الرسمي بموقع تويتر، "إلى المحبين الأعزاء للأسف نتيجة للإجهاد والسفر ومحاولتي لإتمام حفلاتي على أكمل وجه إلا ذلك ضاعف من حدة الوضع الصحي مما أدى إلى إصابتي بالتهاب رئوي حاد يمنعني من اقامة حفل المكسيك بتاريخ 22 نوفمبر".

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وأضاف: "لما تتطلبه الرحلة من جهد وعدم إمكانية الغناء بشكل يرضيني وبالتالي يرضى الجمهور الكريم، وبالتالي اقدم اعتذاري ايضا للشركة المنظمة لما بذلته من جهد لتحقيق هذه الرحلة على أمل التعويض في أمل آخر".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتذر فيها خوري، وسبق وأن اعتذر عن إحياء حفلًا غنائيًا خاصًا في سلطنة عمان، اليوم 12 نوفمبر.

يذكر أن مروان خوري أحيا حفلا غنائيا، الأحد 3 نوفمبر، ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، وقدم خلال الحفل أشهر أغانيه منها "يا مسا الفل"، وقدم أغنية بتوزيع جديد لموسيقار الأجيال "محمد عبدالوهاب"، ومن ألحان بليغ حمدي قدم "طاير يا هوا" و"ميتى أشوفك".