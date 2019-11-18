النسخة الهندية من "فورست جامب".. خان ينشر بوستر "لال سينغ تشادها"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان عامر، خان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، الاثنين، بوستر لفيلمه الجديد "لال سينغ تشادها"، وهو النسخة الهندية من فيلم "فورست جامب" بطولة النجم الأمريكي توم هانكس.
وبدأ النجم الهندي عامر خان تصوير الفيلم في مطلع شهر نوفمبر، وخضع خان لحمية قاسية، بالإضافة إلى نظام تدريبي خاص من أجل خسارة 20 كيلوجراما من وزنه.
ويعد فيلم "فورست جامب" واحد من أشهر أدوار الممثل العالمي توم هانكس على الإطلاق، حيث حصد في ذلك الوقت 6 جوائز أوسكار.
ووفقا لطبيب عامر الخاص، فإن الممثل الهندي يخضع إلى نظام كيتو لفقدان الوزن، بالإضافة إلى تدريبات يومية لمدة ساعتين.
فيلم "لال سينغ تشادها" من إنتاج شركة عامر خان، وتجسد الممثلة القديرة زينات حسين شخصية والدة عامر في الفيلم، الذي يخرجه المخرج سيكريت سوبر أدفيت تشاندان، كما سيشارك في البطولة كارينا كابور وفيجاي سيثوباثي ويوجي بابو.
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