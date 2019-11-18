فستان الأميرة ديانا الذي رقصت به مع جون ترافولتا في البيت الأبيض للبيع بـ350 ألف جنيه استرليني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - كل مقتنيات الأميرة البريطانية الراحلة الأميرة ديانا Princess Diana تباع بأعلى سعر في المزادات العالمية لصالح مشاريع خيرية.



وكل فستان ارتدته له مناسبة وحكاية مميزة،آخرها فستان رقصت به مع الممثل الهوليوودي الوسيم جون ترافولتا John Travolta في البيت الأبيض.

ومن المقرر عرض الفستان الذي ارتدته الأميرة ديانا عندما رقصت رقصتها الشهيرة مع الممثل الأمريكي جون ترافولتا في البيت الأبيض لمدة 20 دقيقة، بسعر 350 ألف جنيه استرليني ( 453 ألف دولار ) يوم 9 ديسمبر المقبل.



وأبهرت أميرة ويلز المختصين في مجال الموضة في هوليوود، عندما ارتدت فستان السهرة الأزرق الداكن المخملي من تصميم فيكتور إدلشتاين في العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان وزوجته نانسي في عام 1985، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وانتشرت لقطات لرقصها على موسيقى فيلم ترافولتا الناجح"حمى ليلة السبت" Saturday Night Fever في جميع أنحاء العالم، ووصف جون ترافولتا التجربة بأنها «مثل القصص الخيالية".



وكان الثوب المفضل لديانا، إذ شوهدت وهي ترتديه في أربع مناسبات كبرى أخرى على الأقل، بما في ذلك زيارة رسمية للنمسا في عام 1986، وفي أمسية في دار الأوبرا الملكية في عام 1991.

كما ظهرت به في الصورة التي التقطها لها اللورد أنطوني أرمسترونغ جونز لورد سنودن عام 1997.



في يونيو/حزيران عام 1997 -قبل شهرين فقط من وفاتها- عرضت ديانا الثوب في المزاد العلني مقابل 100 ألف جنيه إسترليني (حوالي 175 ألف دولار) لجمع الأموال لصالح الجمعيات الخيرية المعنيَّة بمرض الإيدز .

واشترت سيدة الأعمال مورين دونكل، من فلوريدا، الفستان، واحتفظت به حتى إفلاسها في عام 2011، ثم عرضت مورين الثوب للبيع بالمزاد، لكنه لم يباع.



وأخيراً، في مارس/آذار 2013، بِيع الفستان لرجل بريطاني مقابل 240 ألف جنيه إسترليني (حوالي 311 ألف دولار)، وورد أنه اشتراه كهدية لإسعاد زوجته. ويعتقد أن هذه هي آخر مرة كان فيها الفستان متاحاً في مزاد علني حتى الآن.



ويُباع الثوب من جديد مع دار مزادات Kerry Taylor Auctions في لندن،التي تصفه بأنه «واحد من أشهر فساتينها»، ووضعوا له سعراً تقديرياً لما قبل المزاد بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني (حوالي 453 ألف دولار)،ومتوقع أن يقبل الكثيرين على الحضور والمشاركة لمشاهدة هذا الفستان المميز عن قرب.