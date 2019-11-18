ثلاث فتيات من أصول عربيّة من ضمن المترشّحات لمسابقة ملكة جمال فرنسا2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - يوم السّبت 14 ديسمبر2019 ليلا سيتمّ في حفل بهيج انتخاب ملكة جمال فرنسا 2020 من بين 30 فتاة سنهنّ بين 18 و24 عاما يمثّلن مختلف المقاطعات الفرنسيّة، وقد بدأن من الآن التّمرين على الحفل والاستعداد للعرض الفرجوي المبهرالذّي يحظى بمتابعة كبيرة في فرنسا وخارجها،وسيكون المغنّي الأنجليزي روبي ويليامز ضيف شرف السهرة.

.ومن ضمن المترشّحات لملكة جمال فرنسا ثلاث فتيات من أصول عربيّة هنّ ميساء عمّار(21 عاما طولها مترو86) وليلى برّي(19 عاما وطولها متر75) ومنال سواحليّة(18 عاما وطولها متر و72)و كلّهنّ طالبات في اختصاصات مختلفة مثل الحقوق والتّجارة وقد وقع انتخاب كلّ واحدة منهنّ في المقاطعة(المحافظة) التي تقيم فيها ومنال مثلا وقع انتخابها ممثلة لمقاطعة" الساحل اللازوردي".

و يشارك الجمهور في التّصويت لاختيار ملكة جمال 2020أثناء النّقل المباشر في التلفزيون عبر قناة(تي أف 1)بواسطة الرّسائل القصيرة بنسبة 50 في المائة والنسبة المتبقيّة تكون للجنة التّحكيم التّي لم يتمّ لحد الآن الكشف عن أعضائها.

وسيقام الحفل في مدينة "مرسيليا"جنوب فرنسا ويتولّى المذيع الشّهير جان بيار فوكو تقديمه ، وهو نفس المذيع الذّي اعتاد تقديم حفل انتخاب ملكة جمال فرنسا منذ 25 عاما بدون انقطاع.

والتزمت كلّ المترشّحات بالدّفاع عن حماية البيئة وكذلك مساندة الحملات لمقاومة مرض السّرطان والوقاية منه.

وأغلب المترشّحات هنّ طالبات في اختصاصات مختلفة ومن ببينهنّ مهندسة بناء وممرّضة وعارضة أزياء.

وتنال الفائزة باللقب جوائز ثمينة على غرار شقة في باريس (منحت لملكة جمال عام 2017)ومجوهرات ثمينة وهدايا أخرى كثيرة ويكون لها برنامج حافل بالزيارات داخل فرنسا وخارجها ولقاءات ومشاركات في المهرجانات على امتداد عام كامل تكون فيه سفيرة للجمال الفرنسي في العالم.

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