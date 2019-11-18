خالد ابن أصالة يعود إلى حضن والده أيمن الذهبي

بعد خصام دام سنوات، عادت المياه الى مجاريها بين خالد الذهبي، إبن الفنانة أصالة ووالده أيمن الذهبي.

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الطفلة جنا وشقيقها... نسخة طبق الأصل

شام الذهبي شقيقة خالد كانت قد نشرت عددا من الصور تجمعها بأختها غير الشقيقة أنجيلا ووالدها أيمن الذهبي، ما لبثت أن نشرت صوراً أخرى من بينها صورة لشقيقها خالد وهو يلاعب أخته أنجيلا خلال إجتماع العائلة قبل عدة أيام في دبي.

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وبذلك تكون المياه قد عادت إلى مجاريها بين أيمن الذهبي وأولاده من طليقته أصالة بعد سنوات من الإنقطاع، وبدأ لمّ شم العائلة بلقاء شام مع والدها وأختها غير الشقيقة أنجيلا قبل عامين، والتي مهدت في مرحلة لاحقة إلى لقاء خالد بوالده وأخته أنجيلا.

ومن المعروف أن شام وخالد وقفا إلى جانب والدتهما أصالة ضد والدهما أيمن الذهبي عندما أعلنا طلاقهما، حتى أنهما هاجماه بشدة وتعاملا مع زوج والدتهما المخرج طارق العريان على أنه والدهما.

فهل تسبب خلاف اصالة وزوجها طارق العريان في عودة خالد الى والده؟