مروان خوري يعتذر عن حفل المكسيك لإصابته بالتهاب رئوي حاد



للمرة الثانية خلال ايام، اعتذر الفنان اللبناني مروان خوري، من جمهوره لاضطراره لإلغاء حفل لأسباب صحية.



وكان من المقرر أن يلتقي مروان جمهوره في المكسيك يوم ٢٢ من الشهر الجاري، في حفلة تم التعاقد عليها منذ أشهر، إلا أنه اعتذر عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر، قال فيها بأن السفر والإجهاد ضاعفا من وضعه الصحي فأصيب بالتهاب رئوي حاد، ما سيمنعه من إقامة حفله المقرر في المكسيك.



وكان مروان خوري قد اعتذر قبل ايام عن جلسة خاصة كان من المقرّر أنّ تجمعه بجمهوره في سلطنة عمان الأسبوع الماضي لأسبابٍ قال إنّها صحيّة.



وكتب مروان عبر حسابه على "تويتر" "أعزائي كان من المفترض أن أشارك اليوم المحبين في سلطنة عمان في جلسة خاصة ولكن للأسف لدواعٍ صحية تعذّّر ذلك مع التأكيد انني سألتقي بكم بمشيئة الله يوميّ ١٤و١٥ مع الأوركسترا السمفونية بدار الأوبرا السلطانية. وعذراً مجدداً".

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مروان الذي حضر من الكويت إلى سلطنة عمان للمشاركة في جلسة وحفلتين، أكّد يومها أنّه أصيب بأنفلونزا حادّة، وأنّه يقيم في الفندق اليوم ويحرص على أخذ مضادات حيوية بإشراف من الطبيب ليتمكّن من إحياء الحفلين في الموعد المقرّر.



وأكّد مروان أنّ سبب تغيّر الطقس أدّى إلى إصابته بأنفلونزا، وأنّه يأمل الشفاء السريع ليتمكّن من لقاء جمهوره يومي الخميس والجمعة المقبلين.



ومع إحياء مروان للحفلتين في عمان، تفاقم وضعه الصحي واصيب بالتهاب حاد في الرئة، ففضل إلغاء كل مشاريعه والتزام الراحة.