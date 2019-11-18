الطفلة جنا وشقيقها... نسخة طبق الأصل

جنا تخطف أنظار متابعيها بهذه الصورة

شاركت الطفلة جنا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها بجانب شقيقها الأصغر ياسين، والتي أثارت من خلالها ضجة كبيرة بسبب تشابه ملامحها بملامح شقيقها، حتى أن أحد محبيها علق على الصورة وقال «قمرين أووي بزيادة حلوين أووووي بزيادة جماالا أووي بزيادة ربنا يخليكو لبعض يا رب يبعد عنكو كل شر ربنا يحميكو يحفظ عليكو يبارك فيكو بحبكو أووووي»، فيما قال آخر «أنتوا أزاي شبه بعض كده».

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وكانت الفنانة جنا عمرو أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بسبب إطلاتها التي أدهشت الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاجأ البعض بملامحها بعد أن أصبحت فتاة كبرى.

جنا شاركت في عدة أفلام وبرامج من ضمنها ستار صغار

وبدأت جنا مشوراها الفني عندما اكتشفها المخرج أكرم فريد في برنامج الأطفال ستار صغار الذي كان يعرض عبر شاشة أبوظبي، وبعدها قدمها في فيلم سامي أكسيد الكربون الذي قام ببطولته الفنان هاني رمزي وحققت معه نجاحاً كبيراً للغاية، وبعدها شاركت في عدد من الأعمال الفنية المميزة من بينهما مستر أند مسز عويس مع الفنان حمادة هلال وحصل خير مع كريم محمود عبدالعزيز وكلبي دليلي مع سامح حسين وتوم وجيمي وخطة جيمي.

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