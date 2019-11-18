ردود أفعال الفنانين بعد خلع صابرين للحجاب.. منى زكي أول المباركين

بعد الهجوم العنيف الذي تعرضت له الفنانة صابرين خلال الساعات الماضية بعد أن أعلنت خلع الحجاب وظهرت لجمهورها ومحبيها بقصة شعر جديدة، خرج عدد من نجوم الفن لتدعيم قرارها بخلع الحجاب.

وكان أول هؤلاء الفنانات منة شلبي التي علقت علي صورتها وقالت " أحنا حلويين وصغرانين وقمرات ولا أية.. ماشاء الله".

Advertisements

فيما قالت الفنانة روجينا "قمر يا صابرين"، وقالت الفنانة رانيا يوسف " قمر يا حبيبتي ماشاء الله".

وأيد الكثيرين من نجوم الفن الفنانة صابرين في قرارها ومن بينهم دنيا عبدالعزيز ونيكول سابا وومني زكي التي كانت من أوائل المباركين لها على خلع الحجاب، وهيدي كرم وسهير رمزي ورشا مهدي.

أما الفنانة نشوي مصطفي فعلقت علي هذا الأمر بعد الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها صابرين وقالت " وبالمناسبة كل واحد حر، انا بحب صابرين، صابرين ممثلة معجونة موهبة غول تمثيل يتخاف منها ويتعمل لها حساب كممثلة نجمة من وهى طفلة، صابرين ارقى بنى ادم ممكن تقابله جدعة وبنت بلد وكريمة عمرى ماشفتها اتكلمت على حد غير بكل خير، اول مرة اشتغلت معاها كنا لسه فى اولى معهد تمثيل وهى كانت نجمة رغم اننا تقريباً من سن واحد كانت عندها عربية مرسيدس واحنا كلنا كنا معندناش فكانت بعد مانخلص الاوردر توصلنا كلنا كل واحد بيته او توصلنا المعهد ومفيش مانع بردوا كانت بتعزمنا على ساندوتشات فى السكة تانى مرة اشتغلت معاها كان مسلسل اخراج صديقنا وليد عبد العال رغم السنين صابرين هى هى نفس التركيبة الطيبة الراقية، صابرين شالت التربون اللي كانت بتحطه على شعرها وطبعاً اللي واخدين التوكيل ابتدوا يقطعوا وينهشوا فيها وحيقطعوا فيها يومين تلاتة كمان، بس بعد كده حتطلع حاجة جديدة يفتوا فيها، يابشر الله واحد والوسطاء يمتنعون، ياصابرين انا بحبك".

اقرئي ايضا : صابرين تبكي على الهواء بعد خلعها الحجاب.. هذا ما قالته