صابرين تبكي على الهواء بعد خلعها الحجاب.. هذا ما قالته

في أول تعليق لها بعد خلع الحجاب قالت الفنانة صابرين في مداخلة تليفونية مع الاعلامي عمرو اديب :" السوشيال ميديا تعبتني نفسياً، محدش هينزل معايا قبري، أنا ست مربية أولادي تربية كويسة ودينية، أنا دائما أشعر بأنني مراقبة، والأخبار دائما تنال مني، لم أخلع التيربون لأستقبل أعمالا فأنا أعمل كل سنة وبكسر الدنيا، أنا عايشة تناقض مع نفسي غير عادي، أنا تعبت من شيزوفرينا المجتمع، والنصايح بلا ضمير، وأغرب رسالة جاتلي "دفعتي كام للكوافير علشان تعملي لون شعرك كده؟!".





وانهارت بالبكاء وهي تكمل "أنا بتبهدل كل ما أنزل أستلم جايزة، وبقالي فترة عايشة قلق داخلي، وأخاف على مشاعر أولادي وجوزي وأهلي، ولازم أعمل حسابهم زي ما هم بيعملوا حساب ليا وبيحترموني".

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وكانت صابرين قد أثارت ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية عقب مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها صورة جديدة لها فاجئت من خلالها جمهورها بخلع الحجاب، وتغيير لون شعرها للون الأصفر .

وبالرغم من توجيه الكثيرين للتساؤلات حول سبب خلعها للحجاب إلا إنها لم تقم بالرد علي أي من متابعيها تماما .

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