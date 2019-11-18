صابرين تفاجئ جمهورها بلوك جديد.. وازمة كبيرة توجهها

ضجة كبيرة أثارتها الفنانة صابرين خلال الساعات الماضية عقب مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها صورة جديدة لها فاجئت من خلالها جمهورها بخلع الحجاب، وتغيير لون شعرها للون الأصفر .

وبالرغم من توجيه الكثيرين للتساؤلات حول سبب خلعها للحجاب إلا إنها لم تقم بالرد علي أي من متابعيها تماما .

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وتعرضت الفنانة صابرين لانتقادات شدية وبالغة بسبب خلعها الحجاب بعد كل هذه السنوات التي كانت تحرص خلالها علي أرتداء الحجاب حتي إنها خرجت خلال الفترة الماضية وأعلنت إنها لم تعلن إرتداء الحجاب من الأساس وأن الأمر يتوقف عند إنها تقوم بتغطية شعرها فقط ليس أكثر .

جدير بالذكر ان الفنانة صابرين قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل فكرة بمليون جنيه مع الفنان علي ربيع وصلاح عبدالله وولاء الشريف وسهر الصايغ وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما المصرية ومن إخراج وائل إحسان وتألأيف أمين جمال وشريف يسري ومحمد فتحي عبدالمقصود وإبراهيم محسن، وحققت من خلال دورها ضجة كبيرة أيضا بسبب الدور الذي قدمته خلال احداث المسلسل.

وكان أخر اعمالها السينمائية فيلم تراب الماس مع الفنان عزت العلايلي وأسر ياسين ومنة شلبي وأحمد كمال وإياد نصار ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وأشاد به كافة نقاد الأعمال الفنية ونجوم الفن أيضا وحقق إيرادات تقترب من 40 مليون جنيه .

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وتستعد الفنانة صابرين خلال الفترة الحالية لعمل جديد للأطفال ستطرحه خلال الموسم الرمضاني المقبل.