كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 06:54 مساءً - انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو ل ” شام الذهبي ” إبنة الفنانة السورية ” أصالة ” وهي تتحدث عن العلاقات الزوجية والرجل وتستعين بالإعلامية ” رضوى الشربيني ” بالحديث عن الرجل الحقيقي الذي يعامل المرأة كملكة .
وهو ما فسره بعض المتابعين عن إنها تتحدث عن زوج والدتها المخرج ” طارق العريان ” وإنه تلميح على انفصال والدتها عنه وإعلان لخبر الطلاق بينهما .
وخرجت شام للرد على ذلك في تصريحات تليفزيونية لها من خلال لقائها ببرنامج ” The Insider ” لتؤكد أنها لم تقصد الإساءة إلى زوج والدتها طارق العريان أوالتلميح بوجود أزمة وخلافات بينهما .. وإنها تحترم طارق العريان للغاية وأنها لم يكن فى بالها ذلك أبدا .
فقالت : ” التعليق الذي قمت بنشره لم أكن قاصدة به والدتي وزوجها المخرج طارق العريان وكل ما كتب غير صحيح ” .
وتابعت شام : ” انا بعشق أنكل طارق وهو من أعظم الرجال اللي شفتهم بحياتي وكتير بحبه وبحترمه وبشوفه راجل مثالي ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر شام الذهبي تكشف حقيقة انفصال والدتها ” أصالة ” وطارق العريان وعلاقتها به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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