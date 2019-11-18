نجوم الفن يهنئون أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

يحتفل النجمان أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادها والذي يصادف نفس اليوم 18 نوفمبر، وهو ما يجعله يوما مميزا لكليهما.

حلمي ومنى تلقا الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورهما وأصدقائمامن نجوم الفن، وكان من بينهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي نشرت صورة تجمعها بهما، وهنئتهما بقولها: “عيد ميلاد سعيد لكم انت الاتنين بحبكم”.

كما هنئهما الفنان أحمد السعدني، بقوله: “كل سنة وانتوا طيبين وربنا يخليكم لبعض”، كما كتب الشاعر أمير طعيمة، بقوله: “كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي، ويارب دايما مبسوطين وناجحين”.

وهنأت الفنانة أيتن عامر الفنانة منى زكي بقولها: “عيد ميلاد سعيد منى زكي”، وهنأت الفنانة درة منى وحلمي، بقولها: “عيد ميلاد سعيد للأيقونات الرائعين منى زكي وأحمد حلمي، أتمنى لكم الأفضل ومزيدا من الحب والاحترام”.

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ووجهت الفنانة المصرية ليلى علوي تهنئة خاصة لحلمي ومنى، بقولها: “عيد ميلاد سعيد لأجمل زوجين.. أتمنى عيد ميلادكما يكون مليئا بالحب”.

وهنأ الفنان المصري أحمد رزق الفنانة منى زكي، بأن نشر صورة تجمعهما وعلق قائلا: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي”، وهنأ الفنان هشام ماجد حلمي ومنى، قائلا: “عيد ميلاد سعيد حلمي ومنى سوا سوا”.

كما وجه السيناريست تامر حبيب تهنئة لمنى زكي، بأن نشر مجموعة لقطات جمعتهما، وعلق عليها: “عيد ميلاد سعيد صديقتي وأختي وبنتي وتوأم روحي منى زكي”، وهنئها الإعلمي باسل الزارو بقوله: “عيد ميلاد سعيد للروح الجميلة منى زكي”.

الفنانة السورية كندة علوش وجهت تهنئة خاصة لمنى زكي، قائلة: “عيد ميلاد سعيد لمنمونة قلبي أتمنى لكي حياة مليئة بالسعادة والحب والنجاح”، كما هنئتها الفنانة هند صبري، بقولها: “عيد ميلاد سعيد لهذه النجمة والموهبة الرائعة منى زكي”.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي من مواليد 18 نوفمبر عام 1969، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 50 عاما، بينما زوجته الفنانة منى زكي من مواليد 18 نوفمبر عام 1977، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 42 عاما.