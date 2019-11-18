نشوى مصطفى لصابرين بعد أزمة الحجاب: أنا بحبك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافعت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، عن زميلتها الفنانة صابرين، بعد الانتقادات التي تعرضت لها بعد خلعها للحجاب، ونشرها صور بدونه عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

نشوى مصطفى، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “بالمناسبة كل واحد حر أنا بحب صابرين، ممثلة معجونة موهبة غول تمثيل يتخاف منها ويتعمل لها حساب كممثلة نجمة من وهى طفلة”.

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وأضافت: “صابرين أرقى بني آدم ممكن تقابله جدعة وبنت بلد وكريمة عمري ماشفتها اتكلمت على حد غير بكل خير، أول مرة اشتغلت معاها كنا لسه فى أولى معهد تمثيل وهي كانت نجمة رغم إننا تقريباً من سن واحد كانت عندها عربية مرسيدس وإحنا كلنا كنا معندناش فكانت بعد مانخلص الأوردر توصلنا كلنا كل واحد بيته أو توصلنا المعهد ومفيش مانع بردوا كانت بتعزمنا على ساندوتشات فى السكة”.

وتابعت: “تانى مرة اشتغلت معاها كان مسلسل إخراج صديقنا وليد عبدالعال رغم السنين صابرين هى هى نفس التركيبة الطيبة الراقية — صابرين شالت التربون اللي كانت بتحطه على شعرها وطبعاً اللي واخدين التوكيل حيقطعوا فيها يومين تلاتة بس بعد كده حتطلع حاجة جديدة يفتوا فيها يا بشر الله واحد والوسطاء يمتنعون ياصابرين انا بحبك”.