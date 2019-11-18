روجينا تختصر الكثير من سنوات عمرها بجلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية روجينا، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

روجينا، اختارت لإطلالتها فستان أوكسيديا لامع، وهو نفسه الذي تسلمت به تكريمها في مهرجان “بي يوند”، الدولي للأفلام القصيرة في الكويت.

روجينا، كانت قد كرمت في المهرجان المقام تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، محمد ناصر الجبري.

Advertisements

واهدت روجينا تكريمها خلال المهرجان للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز الـ 35 عامًا.

من ناحية أخرى، وافقت الفنانة روجينا للعمل مجددا مع الفنان محمد رمضان، بمسلسل “البرنس”، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي،وذلك بعد تعاونها مع محمد رمضان، في مسلسل “الأسطورة”.

يذكر أن روجينا شاركت كضيفة شرف في مسلسل “بدل الحدوتة 3” بطولة النجمة دنيا سمير غانم، وعرض في شهر رمضان الماضي، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي.