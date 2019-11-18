أميرة هاني تدافع عن صابرين بعد خلعها للحجاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أثارت الفنانة المصرية صابرين ضجة واسعة مؤخرا، بعد أن نشرت صور لها تخلت فيها عن الحجاب بشكل نهائي وظهرت بالشعر الأشقر، مما عرضها لحملة هجوم شديدة.

الفنانة المصرية أميرة هاني دافعت عن صابرين، بقولها: ” بسم الله الرحمن الرحيم.. انا تعبت منكوا والله بس مُستفزة، مش حختلف ولا أشكك إن الحجاب فريضة لانه فريضة ، بس قريت بعض التعليقات اللي بعض المخاليل اجزموا فيها ان الفنانة #صابرين رايحة جهنم”.

وأضافت: “يبقي ده معناه ان الوحي اللي نزله و بلغه انها رايحة جهنم يبقي أكيد بشره بالجنة، و نستنتج من التعليقات ان الحجاب مفتاح الجنة حتي لو أنا مبصليش و قتالة قتلة و نمامة و حرامية بس لو لابسة حجاب ف انا هروح الجنة مش ده رأيك؟؟”.

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وتابعت: “عزيزي المسلم حضرتك قريت كتابك السماوي اللي هو القرآن ولا انت بتبغبغ وتردد كلام؟ انت عارف انك حرام تكفر حد؟؟ و ان محدش عارف مين رايح الجنة و مين رايح النار؟ و عارف انك #متسخرش من حد؟ و عارف إنك الكلمة الطيبة صدقة؟ و عارف إن في اختيارك للألفاظ متكونش #فظ ولا #غليظ_القلب؟ و عارف إنك لا تهدي من أحببت و لكن الله يهدي من يشاء؟؟ و عارف برده إنك تخليك ف حالك لإن كلنا عيوب و عايشين بستر #ربنا !!”.

واستطردت: “يا اللي قاعد عالنت بترجم ست محترمة بألفاظك و بتحاول قهرها بتسببلها ولأهلها حالة نفسية سيئة أنت عايش بستر ربنا و كلك عيوب وذنوب ولولا ستره و رحمته مكنش حد بص ف وشك!!! و أحكامك الداعشية إحتفظ بيها لنفسك لإن محدش عارف مين رايح الجنة و مين النار و ملكش حق إنك تُقيم الحد عليها”.

واختتمت كلامها، بقولها: “كل واحد بيستمتع بعلاقته الخاصة بربنا أنت مش وسيط ولا نبي و كل واحد فيه اللي مكفيه ف أرجوك خليك ف حالك و قوم افتح المصحف اقرا منه يمكن تختمه بدل ما تضيع الوقت في سب الناس والحكم عليهم بالنار ربنا يحسن خواتيمنا و لعل الله يتغمدنا برحمته”.