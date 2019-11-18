صور جديدة لأحمد السقا مع زوجته في عيد زواجهما العشرين.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يحتفل الفنان المصري أحمد السقا وزوجته مها الصغير بعيد زواجهما العشرين، والذي يحل في شهر نوفمبر.

ياسين، نجل الفنان أحمد السقا، نشر من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لوالديه معا لم يراها الجمهور من قبل، وكتب معلقا: «عيد زواج سعيد أحبكم كثيرا».

عدد كبير من الجمهور علق على صور السقا وزوجته، وهنأهما بعيد زواجهما، كما تمنت لهما الفنانة منى زكي السعادة.

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الفنان المصري تزوج من مها الصغير عام 1999، وأنجب منها ابنه ياسمين وحمزة وابنته نادية، ولا يظهر السقا مع زوجته إلا نادرا، كما لا يحب الحديث عن حياته الخاصة.

منذ شهور انتشرت عدد من الأخبار عن طلاق الفنان أحمد السقا من زوجته مها الصغير، ورفض الفنان التعليق على الخبر، حتى ظهر معها مؤخرا في ختام مهرجان الجونة، وتأكد للجمهور عودتهما مرة أخرى.

وفيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ومحمد لطفي، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.