غادة عادل تخضع لعملية جراحية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة المصرية غادة عادل لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة، مساء الأحد 17 نوفمبر.
غادة كانت قد تعرضت لآم شديدة في البطن، وهو ما دفعها لإجراء الفحوصات اللازمة في المستشفى، والتي أظهرت أنها تعاني من التهاب في الزائدة.
الفنانة المصرية اضطرت للخضوع لعملية جراحية، وغادرت المستشفى بعد إجراء العملية بيوم واحد.
وكانت الفنانة المصرية غادة عادل قد تعاقدت مؤخرا بشكل رسمى على البطولة النسائية لمسلسل “البرنس” أمام النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.
وتتعاون غادة للمرة الثانية مع المخرج محمد سامى، إذ قدما سوياً فيلم “أهواك” للنجم تامر حسنى عام 2015، بينما تعد المرة الأولى التى تلتقى فيها محمد رمضان فى عمل فنى.
ومن جانبه يعقد المخرج محمد سامى والفنان محمد رمضان جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة، للاستقرار على باقى فريق العمل وأسماء الممثلين المرشحين فى المسلسل، بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى، وموعد انطلاق التصوير.
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