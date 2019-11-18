مشاهير السعودية يتلاحمون في مزاد خيري يعرضون فيه أعز ممتلكاتهم

الإثنين 18 نوفمبر 2019

مفاجأه جديدة تشهدها فعاليات موسم الرياض المقبلة، حيث سيتم إقامة مزاد علني لبيع أعز مقتنيات مشاهير السعودية، على أن يعود ريع بيعها لعدد من المشروعات والأهداف الخيرية.

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وكشفت المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه من خلال تغريدة له عن إقامة مزاد خيري عقب كل حفل من حفلات نجوم المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة المقبلة، على أن يتم عرض العود الخاص لكل فنان للبيع بشكل علني خلال فترة الاستراحة بسعر حده الأدنى 50 ألف ريال، حيث سيذهب جزء بسيط من عائد البيع للفنان، والباقي سيذهب للأعمال الخيرية.

ومن الفنانين الذين أعلنوا مشاركتهم في تلك المبادرة الإنسانية الرائعة محمد عبده وراشد الماجد وماجد المهندس ورابح صقر وعبادي الجوهر.

وتستمر فعاليات "موسم الرياض" على مدى الشهر الجاري ولمدة الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر لتكمل 70 يوماً من الأنشطة الفنية والرياضية والتسويقية والترفيهية التي أشعلت الأجواء في العاصمة السعودية وجعلتها محط أنظار العالم.