شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان المصري أحمد عز يصور مشاهد فيلم "العارف" اليوم فى استديو النحاس والان مع التفاصيل

النجم المصري احمد عز

فيلم "العارف.. عودة يونس" من بطولة، أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتدور أحداث الفيلم حول قضية الحروب فى وقتنا المعاصر، لاسيما حرب العقول التى تتعرض لها الشعوب، وما يتعلق من سيطرة القراصنة.

ومن ناحية أخرى يحضر أحمد عز لمسرحية جديدة بعنوان "علاء الدين والعفريت" ويقوم بالعديد من البروفات على مسرح كايرو شو، ويشارك فى المسرحية الفنانة الشابة تارا عماد.

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