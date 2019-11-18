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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تجمع الثلاثى المصري *أحمد زكى وأحمد حلمى ومنى زكى احتفالا بـ عيد ميلادهم والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
أحمد زكى وأحمد حلمى ومنى زكى
يصادف اليوم 18 نوفمبر عيد ميلاد ثلاثة من النجوم المحببين لدى الجمهور المصرى والعربى، وهم الراحل أحمد زكى، وكل من الفنان أحمد حلمى، وزوجته الفنانة منى زكى، واحتفالا بـ عيد ميلاد الثلاثى، ننشر صورة نادرة لهم، من حفل زفاف أحمد حلمى، ومنى زكى، والذى حرص الفنان الراحل أحمد زكى على حضوره.
أحمد زكى وأحمد حلمى ومنى زكى
وولد الفنان الراحل أحمد زكى في 18 نوفمبر من عام 1949، بـ مدينة الزقازيق، ورحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض سرطان الرئة عام 2005، وقدم زكى خلال مشواره الفنى العديد من الأفلام البارزة فى تاريخ السينما منها "ناصر 56"، و"أيام السادات"، "البرىء"، و"زوجة رجل مهم"، و"ضد الحكومة"، و"أرض الخوف" و"اضحك للصورة تطلع حلوة"، و"البيه البواب"، و"موعد على العشاء" وغيرها.
اما عن الفنان الكوميدى أحمد حلمى فـهو من مواليد مدينة بنها عام 1969، وزوجته منى زكى من مواليد القاهرة عام 1976، وتزوج الثنائي في 4 مايو من عام 2002، بعد قصة رومانسية جمعتهما، اجتمع الثنائى في 3 أعمال سينمائية وهم عمر 2000، و ليه خليتى أحبك، و سهر الليالى.
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