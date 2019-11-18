عمرو واكد يردّ على اتهامه بالتطبيع.. والجمهور: تبريرك غير إنساني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سرعان ما أثار النجم المصري عمرو واكد عاصفةً من التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عبر حسابه الرسمي على تويتر، انضمامه بشكلٍ رسمي لطاقم عمل فيلم "Wonder Woman 1984" أو "المرأة الخارقة" الجزء الثاني؛ إذ بدأت بتغريدات تهنئةٍ له على إنجازاته المتتالية، وانتهت بانتقاده واتهامه بالتطبيع بسبب وجود فنانةٍ إسرائيلية ضمن طاقم العمل.

وتعرض النجم المصري لسلسلة من الانتقادات اللاذعة لمشاركته بطولة الفيلم إلى جانب المجنّدة السابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي غال غادوت، معتبرين أنَّ هذه المشاركة تندرج مباشرةً تحت مفهوم "التطبيع"، مذكّرين إياه بالفيلم المصري الشهير "أصحاب ولا بيزنيس" الذي لعب فيه دور رجل فلسطيني يدافع عن أرضه؛ ما دفعه للرد على الهجوم الذي تعرض له في سلسلةٍ من التغريدات.

ونشر واكد، تغريدة له عبر تويتر قال فيها: "علمني الفن أن أكون إنسانًا قبل أي شيء. أن أعمل على نصرة قيم الإنسانية والحق والأخلاق. علمني أن أقف ضد الفعل والسلوك وليس الشخص. أن أكون صادقًا للإنسانية".

وأضاف واكد: "أعمل على ذلك ليلاً ونهارًا وأحارب في نفسي التطرف والضغينة والكره لأي إنسان.. أو على الأقل أحاول جاهدًا".

وقال واكد في تغريدةٍ أخرى: "ما هو تعريف التطبيع؟ بالنسبة لي هو كالآتي: العمل في أي شيء يبجل الاحتلال أو في شيء من إنتاج الاحتلال.

Advertisements

لكن هذا الكلام لم يجد من يدافع عنه؛ إذ عاد وأشعل غضب المغردين، معتبرين أنَّ الموقف الإنساني والوطني الحقيقي يكون بالتراجع عن هذا العمل حتى لو كلّفه ثمنًا عاليًا، وأنَّ من الأولى أن يكسب جمهوره العربي ويخسر من سيبيعه عند أول موقف.

ويذكر أنَّ غال غادوت هي ممثلة وعارضة أزياء إسرائيلية، وخدمت في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة سنتين، كما أنها فازت بمسابقة ملكة جمال إسرائيل لسنة 2004، ومثلّت إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون في 2004، ومن أبرز أدوارها، دَور جيزيل حربو في سلسلة أفلام السرعة والغضب، ودور المرأة المعجزة في فيلم باتمان ضد سوبرمان.

وبالعودة إلى الفيلم، كان الجزء الأول منه قد مُنع من العرض العام الماضي في عدد من البلدان من ضمنها لبنان، كون بطلته مجنّدة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجاهرت من قبل بدعمها للعدوان على غزة.

ويعتبر واكد ثاني الممثلين العرب الذين شاركوا بأفلام "Wonder Woman"، وذلك بعد مشاركة الممثل المغربي سعيد التغماوي، في أحداث الجزء الأول من الفيلم، كما أنَّ نجوميته لمعت في العديد من الأفلام العالمية، منها فيلم "syriana" عام 2005 إلى جانب جورج كلوني، وفيلم "lucy" إلى جانب سكارليت جوهانسون عام 2014.