ظافر العابدين.. هند صبري أدخلته الدراما المصرية وهذه جنسية زوجته!

اقتحم الفنان التونسي ظافر العابدين مؤخرًا مجال الدراما العربية من خلال مسلسل "عروس بيروت"، وبالرغم من الانتقادات التي واجهها بسبب صعوبة اللهجة اللبنانية عليه، إلا أنّه تمكن من تحقيق نجاحٍ كبير بسبب وسامته وشخصيته الرومانسية بالعمل.

وتساءل الكثيرون بعد تجربة العابدين في "عروس بيروت"، حول ما إذا كان سيخوض التجربة مرةً أخرى في الدراما العربية، لا سيّما أنّه استطاع إثبات نفسه في الدراما المصرية بأكثر من تجربة، بعدما نجح في تجربته الأولى بمسلسل "فرتيجو" عام 2012 وجسد شخصية ضياء إلى جانب الفنانة هند صبري والتي كانت سببًا في دخوله الدراما المصرية.

وبعد النجاح الكبير في "فرتيجو" شارك العابدين في مسلسل "نيران صديقة" عام 2013 بمساحة دور أكبر إلى جانب عددٍ من النجوم منهم كندة علوش، وعمرو يوسف، ورانيا يوسف وآخرون، ليثبت نفسه ويصبح اسمًا مطلوبًا داخل الدراما المصرية، ليأخذ أدوار بطولةٍ أبرزها في "حلاوة الدنيا" إلى جانب هند صبري، بالإضافة إلى "ليالي أوجيني" إلى جانب كارمن بصيبص وأمينة خليل.

يُشار إلى أنَّ للنجم التونسي ظافر العابدين عددًا من المشاركات في أعمال عالمية منها Sex and the City 2 و Kingdom of Dust والكثير من الأعمال الأخرى؛ إذ بدأ مشواره الفني من خلال العالمية.

وبدأ النجم التونسي مشواره كلاعب كرة قدم محترف لمدة قصيرة جدًا، وبسبب الإصابة ابتعد عن الملاعب واتجه لعرض الأزياء، فيما بدأ مشواره بالفن من خلال المسلسل البريطاني Dream Team، ليشارك بعدها في عددٍ من الأعمال العالمية والتونسية.

ظافر العابدين متزوجٌ من فنانة بريطانية ويعيش في لندن، ولا يظهر العابدين إعلاميًا بشكلٍ كبير لذلك تبقى حياته الخاصة مجهولةً بعض الشيء، إلا أنه كشف في عام 2015 من خلال أحد الحوارات التلفزيونية أنه متزوج من فنانة بريطانية ولديه ابنة تُسمى "ياسمين" كشف حينها أنها تبلغ من العمر 5 سنوات، أي أنها تبلغ حاليًا 9 سنوات.

وقال العابدين وقتها إنَّ زوجته تركت التمثيل إلا أنّها تغني ببعض الحفلات، مؤكدًا أنَّ لا علاقة له بتركها الفن وأنه كان خيارها الشخصي، وكشف في الحوار ذاته أنَّ علاقة زوجته ووالدته جيدة، وأنَّ الأولى تتقن بعض العربية ولكن باللهجة التونسية.

يُشار إلى أنّه سبق للفنان التونسي أن شارك في مسلسل لبناني وهو "كاراميل" إلى جانب اللبنانية ماغي بو غصن إلا أنّه استخدم وقتها اللهجة المصرية.