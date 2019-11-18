كيف اعترف أحمد حلمي بحبه لـ منى زكي

جمعهما القدر كـ زوجين وحبيبين ليصبحا من أشهر الثنائيات الفنية في العالم العربي، انهما النجمان احمد حلمي ومنى زكي اللذين يحتفلان بعيد ميلادهما في نفس اليوم الذي يصادف الـ18 من شهر نوفمبر.

بدأت علاقة الحب بينهما قبل 17 عاما،والتقى أحمد حلمي بـ منى زكي لاول مرة في بروفة مسرحية كانت تقدمها " منى" في تلك الفترة ووقع في غرامها من أول نظرة.

اعترف أحمد حلمي بحبه لمنى زكي قبل سفرها الى جنوب افريقيا من اجل تصوير فيلمها افريكانو وعندما وافقت على عرض الزواج أرسل إليها بوكيه ورد من مصر لجنوب افريقيا.

جمع أحمد حلمي ومنى زكي 3 افلام وهم عمر 2000 ، ليه خلتني احبك و سهر الليالي ورغم ذلك لم يقدما أدوار رومانسية مع بعضهما البعض على الشاشة تعكس قصة حبهما القوية.

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