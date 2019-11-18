ياسمين عبد العزيز تهنئ مني زكي وأحمد بعيد ميلادهما

هنأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما، وذلك عبر حسابها بـ"إنستجرام".

وشاركت "عبد العزيز"، جمهورها ومتابعيها عبر الموقع، صورة تجمعها بالثنائي وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد ليكوا".

ويحتفل اليوم 18 نوفمبر، الثنائي الشهير أحمد حلمي ومنى زكي، بعيد ميلادهما، فحلمي من مواليد 1969 ومنى من مواليد 1976.

أحمد حلمي ومنى زكي، تزوجا مايو عام 2002، وأنجبا لي لي، وفي عام 2014 أنجبا الابن الثاني سليم ورُزقا بالثالث يونس في سنة 2016.

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