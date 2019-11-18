هيفاء وهبي تتصدر الإعلان الدعائي لفيلم "أشباح أوروبا"

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "أشباح أوروبا"، الأفيش الخاص للفيلم، وتصدرت الفنانة هيفاء وهبي الأفيش، بعد أن سبق وتم طرح عدة بوسترات تشويقية للعمل.
ويشهد هذا الفيلم عودة هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبدالعزيز، فيما ظهرت كضيفة شرف في فيلم "خير وبركة" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن، العام قبل الماضي.
يشارك في بطولة "أشباح أوروبا" أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وقصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج محمد الوزيري.
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