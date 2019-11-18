إبنة أصالة تكشف أغنية لا تُحبها من أعمال والدتها

اسماء السيد - كشفت الطبيبة شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة أن ذوقها في اختيار الأغاني مختلف عن ذوق والدتها، وذلك خلال لقائها مع برنامج "The Insider" على قناة دبي حيث أشارت إلى أنها تُفضِّل لون الموسيقى الطربي، وليس الإيقاع السريع، وتُحب الأغان القديمة لوالدتها، وبينها "عايز الحق" و "قد الحروف".
أما عن الأغنية التي لا تُحبها فهي "كبرتك على سيدك" رغم كونها من أشهر أغانيها.
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