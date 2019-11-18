شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العرض الخاص لفيلم توم هانكس A Beautiful Day in the Neighborhood والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت شركة سوني عرضا خاصا لفيلم السيرة الذاتية والدراما A Beautiful Day in the Neighborhood في نيويورك، وذلك بحضور النجم العالمى توم هانكس.

العمل من إخراج مارييل هيلر، وتأليف ميكا فيتزرمان بلو، نوح هارفستر، ومن بطولة توم هانكس، ماثيو ريس، إنريكو كولانتوني، ويندي ماكينا، كريس كوبر، تامي بلانشارد، سوزان كيليتشي واتسون، سكينة جافري، مادي كورمان، كيتي كريستال.

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ويظهر توم هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، ضمن أحداث الفيلم بوجهين، الأول دور "مستر روجرز" فيA Beautiful Day in the Neighborhood، وهي قصة تدور حول انتصار اللطف على السخرية، بناءً على القصة الحقيقية لصداقة حقيقية بين فريد روجرز والصحفي توم جونود، وكيف سيتغلب تود جونود على شكوكه، ويتعلم التعاطف واللطف واللياقة من أكثر جيران أمريكا المحبوبين، اثناء تقديمه لـ برنامج "حي السيد روجرز" والذى يعد واحد من أشهر البرامج التي قدمت للأطفال، والتي ظل يقدمها لفترة طويلة.