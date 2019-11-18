شكرا لقرائتكم خبر عن حضن وتهديد وصباع روج.. مواقف رومانسية و كوميدية جمعت أحمد حلمى ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في واحدة من الصدف السعيدة يحتفل النجمان أحمد حلمى ومنى زكى اليوم الاثنين بعيد ميلادهما الذى تصادف أن يكون نفس اليوم، وهما أكبر نموذج يمكن أن نتعلم منهم الحب والاحترام في الوسط الفني عن طريق عمق العلاقة والمحبة الواضحة للجميع، ومن خلال المواقف التى حدثت بينهما التي تثبت ذلك الحب، ونرصد خلال التقرير 3 مواقف كوميدية جمعت بينهما كان عنوانها "الحب الحقيقى".





الموقف الأول "حضن طويل"

حضر الفنان أحمد حلمى ومنى زكى إحدى حفلات توزيع الجوائز بنظام تصويت العاملين بمجال الفن، لتحصد النجمة منى زكى على جائزة أفضل ممثلة، وبمجرد اعلان فوزها، لم يستطع زوجها أحمد حلمي التوقف عن عناقها، لدرجة أنه أشار لتامر حبيب أن يمهله المزيد من الوقت مع زوجته، وسط ضحك الحاضرين والتصفيق لهما.





الموقف الثانى "صباع روج"

أختارت مؤسسة اليونيسيف النجمان أحمد حلمى ومنى زكى لتنصيبهما سفراء للنوايا الحسنة، وبعد توجيه حلمى شكره للمؤسسة، أخرج من جيبه "صباع روج " وقال، " أن الأم مش بس بتهتم بالأطفال بس ممكن تضع صوباع "روج" فى جيب جوزها يشيله معاه" فى إشارة منه إلى زوجته الفنانة "منى زكى".

الموقف الثالث "تهديد"

حصلت النجمة منى زكي على جائزة أفضل ممثلة كوميدية خلال إحدى حفلات توزيع الجوائز، ووجهت منى زكى كلمة لزوجها النجم أحمد حلمي بطريقة كوميدية، قائلة "خاف مني يا حلمي.. والله لوريك" فى إشارة بأنها المرة الأولى التى تحصل فيها على جائزة فى الكوميديا.

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ولم تمر الكلمة مرور الكرام، فبعد حصول أحمد حلمى أيضا على جائزة أفضل ممثل رد عليها بطريقته الكوميدية المعتادة، " أعتقد منى مش حتبات فى البيت النهارده، يعني مش لدرجة أكل العيش.. أنا اللي بجيب العيش للبيت"، ما تسبب فى ضحك الحاضرين جميعا.

بدأت قصة حب النجمين منى زكى وأحمد حلمى منذ حوالى 20 عاما ولكن من طرف واحد وهو أحمد حلمى، الذى ظل يخفى حبه لمنى وهما فى بداية مشوارهما الفنى، حيث كان خجولًا تجاه حبه لمنى، لكن فى نفس الوقت كانت تربطه بها علاقة صداقة، حتى جاءت اللحظة التى تجرأ فيها حلمى بحبه، وكانت هى اللحظة التى تحركت فيها مشاعر منى زكى، وبناء عليه وافقت على الارتباط بحلمى.





كانت منى زكى وقتها تصور فيلمها «أفريكانو» فى جنوب أفريقيا، وهى فترة استلزمت وجودها خارج البلاد، وهو ما لم يعتاد حلمى عليه، فشعربافتقاد الحبيبة والصديقة، وقرر إرسال «بوكيه ورد» إليها، وعندما استقبلت منى هذه الورود انتابتها حالة من السعادة لتتصل بحلمى تليفونيًا تشكره على هذه الهدية الرومانسية التى لم تتوقعها، فيصارحها فى نفس المكالمة بحبه لها، وهو ما استقبلته منى بفرحة وقبول، لتتوالى بعدها الأحداث بزواجهما وإنجابهما طفلتهما الأولى «لى لى» ثم طفلهما الثانى "سليم" والثالث يونس



