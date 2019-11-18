شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ياسمين رئيس على البوستر الرسمى لفيلم "لص بغداد" لـ محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "سينرجى فيلمز" أفيش جديدا لفيلم "لص بغداد" تصدرته الفنانة ياسيمن رئيس إحدى بطلات العمل، وذلك ضمن عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم، وذلك بعد طرح الأفيش الأول الذى تصدره بطل العمل محمد أمام، وفتحى عبد الوهاب ، حيث من المقرر أن تطرح الشركة أفيش لكل بطل من أبطال الفيلم تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفى نفس السياق تعمل شركة سينرجى فيلمز" على تجهيز البرومو الدعائى للفيلم لطرحه خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء تصوير آخر المشاهد هذا الأسبوع، حيث تم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية يوم 4 يناير المقبل للمنافسة به خلال موسم اجازة منتصف العام الدراسى.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى اطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.