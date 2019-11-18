شكرا لقرائتكم خبر عن أوين ويلسون فى عيد ميلاده الـ 51.. تعرف على علاقته بمصر وأخر أعماله الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الممثل الأمريكي العالمى أوين ويلسون بـ عيد ميلاده الـ 51، حيث ولد في 18 نوفمبر من عام 1968 بـ مدينة دالاس، بـ ولاية تكساس الأمريكية، تخرج في جامعة تكساس، حيث حصل على ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية، وفى عام 1994 بدأ حياته الفنية بعد أن كتب السيناريو وشارك فى التمثيل بالفيلم القصير "Bottle ocket".

شارك ويلسون في حوالى 75 عملا فنيا تتنوع ما بين الدراما السينمائية والتليفزيونية، وله العديد من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا، ولايزال صداها إلى الآن، خاصة مع سهولة عرضها على القنوات التليفزيونية.

ومن هذه الأفلام Wonder، Wedding Crashers، No Escape، Marley & Me، Zoolander، وغيرهم من الأعمال.



اوين ويلسون

كما يقوم حاليا الممثل الأمريكي أوين ويلسون بـ تصوير أحدث أفلامه السينمائية Marry Me، والتي تشاركه بطولته المغنية العالمية جينيفر لوبيز.

تدورأحداث الفيلم حول مغنية بوب شهيرة تجسد دورها جنيفر لوبيز التى يهجرها خطيبها نجم الروك، وذلك قبل لحظات من الزواج منه في ماديسون سكوير جاردن، وحتلا لا تلغي حفل الزفاف، تقوم بالزواج من أحد معجبيها.

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يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم .

المعروف أن الممثل العالمى أوين ويلسون، زار مصر العام الماضى، حيث حل ضيفا في مهرجان الجونة بـ دورته الثانية، وفى خلال زيارته إلى الأراضى المصرية، اتجه إلى الأقصر لزيارة أهم المعالم السياحية هناك.



أوين ويلسون

وخلال الزيارة التقي مع بعض الشخصيات المصرية السياسية، منهم وزيرة السياحة رانيا المشاط، أثناء قيامها بـ عمل جولة سياحية بـ شارع المعز.



اوين ويلسون

ومن ناحيته، أشار ويلسون إلى أن هذه هى زيارته الأولى لمصر، وأنها فاقت كل توقعاته لما وجده من أمن وأمان وترحيب ودفء من المصريين، وأكد أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة‪.