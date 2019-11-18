شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أحمد حلمى و منى زكى والان مع تفاصيل الخبر
ومن بين النجوم، ليلي علوى، أيتن عامر، سوسن بدر، كندة علوش، أحمد رزق، إنجى وجدان، هند صبري.
ويحتفل النجمان أحمد حلمى ومنى زكى اليوم الاثنين بعيد ميلادهما الذى تصادف أن يكون نفس اليوم، وهما أكبر نموذج يمكن أن نتعلم منهم الحب والاحترام فى الوسط الفنى عن طريق عمق العلاقة والمحبة الواضحة للجميع، ومن خلال المواقف التى حدثت بينهما التى تثبت ذلك الحب.
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