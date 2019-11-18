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نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أحمد حلمى و منى زكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة النجمان أحمد حلمى و منى زكى، بمناسبة عيد ميلادهما، والذى يحل اليوم الاثنين 18 نوفمبر.

 

ومن بين النجوم، ليلي علوى، أيتن عامر، سوسن بدر، كندة علوش، أحمد رزق، إنجى وجدان، هند صبري.

 

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ويحتفل النجمان أحمد حلمى ومنى زكى اليوم الاثنين بعيد ميلادهما الذى تصادف أن يكون نفس اليوم، وهما أكبر نموذج يمكن أن نتعلم منهم الحب والاحترام فى الوسط الفنى عن طريق عمق العلاقة والمحبة الواضحة للجميع، ومن خلال المواقف التى حدثت بينهما التى تثبت ذلك الحب.

 

 

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