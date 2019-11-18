شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. خالد سليم يحتفل بعيد ميلاده بصحبة زوجته خيرية هشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت خيرية هشام زوجة النجم خالد سليم علي الإحتفال بعيد ميلاد زوجها، وقاما بالتقاط عدد من الصور التي جمعتهما بهذه المناسبة وظهرت الصورأجواء البهجة والرومانسية بين الزوجين . وشارك النجم خالد سليم وزوجته خيرية هشام الاحتفال بعيد ميلاد نجم الغناء عدد كبير من مشاهير الفن منهم عمرو يوسف وزوجته كندة علوش ولقاء الخميسى وزوجها محمد عبد المنصف والنجمات نسرين إمام ونسرين أمين وشيرى عادل، وعماد متعب وزوجته يارا نعوم، والكاتب الصحفى خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن. Advertisements من جانب آخر يحصد خالد سليم نجاح مسلسله "بلا دليل" والذي يعرض حاليا على قناة cbc ولاقى نجاحا كبيرا. يذكر أن مسلسل "بلا دليل" ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى وبطولة خالد سليم ودرة وإسلام جمال ونيقولا معوض وحازم سمير وعمر الشناوى وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومها نصار ومحمد لطفى شاهين وغيرهم من النجوم، ويعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة السابعة والنصف مساء على قناة سى بى سى والساعة الحادية عشرة مساء على قناة cbc دراما، كما يعرض أيضاً على منصة watch it.

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