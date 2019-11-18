شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى توقف طرح أفلامها فى الأسواق العربية على ديفيدى وبلوراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة ديزني التوقف بشكل نهائى عن طرح أفلامها فى الأسواق العربية على أقراص ديفيدى وبلوراى أصلية، وذلك فى خطوة غير سعيدة لمحببن ديزني فى الشرق الأوسط.

وأعلنت الشركة عبر حسابها الرسمي باللغة العربية، عبر موقع "أنستجرام"، في بيان رسمي لها أن هذه الخطوة تأتى بعد إنتهاء العقد الذي كان يربط ديزني بشركة شوتنج ستار، والتي كانت تتولى مهمة توزيع أفلامها في أسواق الإمارات والسعودية وقطر والبحرين.⠀





وفي بداية عام 1995 قررت ديزني الدخول لأسواق العالم العربي من خلال طرح أفلامها بشكل مدبلج على أشرطة فيديو منزلية، وكانت البداية مع شريط فيديو "سنو وايت والأقزام السبعة" ومن بعدها توالت أشرطة الفيديو محققه نجاح مادي منقطع النظير مع أفلام مثل "الأسد الملك" و "حكاية لعبة" و "طرزان".

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وتابعت الشركة فى بيانها :"ومع بداية انتشار أقراص الديفيدي والبلوراي ذو الجودة العالية بدأت ديزني بطرح افلامها من خلالهم بالدبلجة العربية.. ولكن للأسف لكل حلم جميل نهاية.. ونحن اليوم نقف أمام نهاية هذه الحقبة التي أثمرت عن العديد من الإصدارات العربية الملموسة لديزني لأفلام لم تكن لترى النور في الشارع العربي لولا هذه الإصدارات المنزلية المتميزة".

واختتمت الشركة بيانها قائلة :"كل ماتجدونه اليوم في محلات الفيديو هي نسخ لن يتم طباعة وتوزيع المزيد منها، نصيحتنا لكم حاولوا العثور على ماتبقى لتحتفظوا بأفلامكم بأفضل شكل ممكن".

جدير بالذكر أن آخر فيلم تم إصداره مدبلج بالعربية على أقراص ديفيدي فقط هو فيلم "حكاية لعبة 4" ولكنه لم يوزع بالأسواق بشكل رسمي بسبب إنتهاء العقد بين ديزني وشوتنغ ستار.