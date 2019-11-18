هوديكي أماكن عمرك ما روحتيها.. سارة نخلة تسخر من تواجدها بمحكمة الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

سخرت الفنانة سارة نخلة، من تواجدها داخل محكمة الأسرة، لمتابعة انتهاء إجراءات الطلاق من زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود.

وشاركت "نخلة"، موقعها الجغرافي الذي تتواجد فيه حاليًا، عبر استخدام "جوجل ماب"، والذي أظهر تواجدها بمحكمة الأسرة، وعلقت على "اللوكشين"، قائلة: "من كتر حبه ليا طلع حاجزلي مكان حلو قوي بس عشان تصدقيه لما يقولك هاوديكي أماكن عمرك ما روحتيها.. ادعولي أخلص بقا".

وكانت محكمة جنح أكتوبر، قد أصدرت حكما بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود، لمدة عامين، في قضية اتهامه بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.

في سياق آخر، شاركت سارة نخلة في حدوتة "كله بالحب"، من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي وأيمن عزب وهاجر أحمد ومحمد عبد المعطي ونور قطامش وإبراهيم ظريف وأحمد هلال ومصطفى درويش تأليف عمرو محمود يس إخراج محمد جمعة وإنتاج شركة سينرجي وأحمد عبد العاطي.

