هل تدخل أحمد زكي لترشيح نجله هيثم لبطولة فيلم "حليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الناقد طارق الشناوي، عن حقيقة تدخل النجم أحمد زكي لترشيح نجله "هيثم" لبطولة فيلم "حليم" آخر أعماله السينمائية.

وأكد "الشناوي" في تصريح خاص لمصراوي، أن أحمد زكي كان يرى في نجله هيثم ممثلًا موهوبًا، لكنه كان يريد أن يكمل دراسته بعيدًا عن "التمثيل"، بمعنى أن يحصل على شهادة ويدخل بعدها التمثيل.

وتابع: "في فيلم حليم قام شريف عرفة بترشيح هيثم أحمد زكي لدور البطولة، وتجسيد شخصية عبدالحليم حافظ شابا، وهو الدور الذي كان يريد أحمد زكي أن يمثله، ولم يرشح هيثم أو غيره، بل طلب من المخرج شريف عرفة أن يجسد هو الشخصية".

وأوضح الناقد الكبير أن شريف عرفة لم يكن مقتنعا بأن يجسد أحمد زكي دور حليم شابًا، وقال: "خلينا نتكلم ونخلص مشاهد عبدالحليم في الأربعينات الأول"، وهذا يرجع لكون أحمد زكي مصرا على أن يلعب دور حليم في العشرينات.