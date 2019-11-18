محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان أمير عيد، عضو فريق كايروكي، إن شخصية "أحمد" التي يقدمها في فيلم "لما بنتولد" المعروض حاليا في "السينمات" لا تشبهه سوى في حبه للغناء.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مش شبهي هو من عيلة غنية أنا مش من عيلة غنية خالص، هو كان متردد وخايف أنا مكنتش كده من سن صغير عرفت عايز أعمل إيه ومصمم عليه، لما كان حد يقولي ركز في مصلحتك وابعد عن الغنا مكنتش بسمع له".
وأشار أمير إلى أن والدته منحته كل الدعم، مضيفًا "الناس كانت تقولي مش هتنجح في الموضوع ده لكن والدتي تقولي ركز في اللي بتعمله وشجعتني لها الفضل في حاجات كتير".
"لما بنتولد" تأليف نادين شمس، بطولة عمرو عابد، محمد حاتم، أمير عيد، سلمى حسن، ابتهال الصريطي، إخراج تامر عزت.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عيد "لـ"الخليج 365": بطل "لما بنتولد" لا يشبهني.. و"والدتي صاحبة فضل عليا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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