باسم سمرة:"نجل عمرو سعد موهبة كبيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان باسم سمرة عن سعادته بالتواجد ضمن فريق عمل "صندوق الدنيا"، مؤكدًا إنه رحب بالمشاركة في الفيلم عقب ترشيحه من قبل المخرج عماد البهات، إذ تجمعهما علاقة صداقة طويلة.

وأضاف "سمرة"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه متحمس جدًا للعمل مع البهات، فضلًا عن إن "قصة الفيلم أعجبته وهي من أسباب انضمامه للفيلم، كما أعرب عن سعادته بالتعاون الأول مع عمرو القاضي، كمنتج سينمائي"، فضلًا عن وجود رانيا يوسف وخالد الصاوي ورابي عمرو سعد في فريق العمل.

وعن العمل مع "رابي عمرو سعد"، قال "سمرة"، إنه يرى أن رابي موهوب جدًا، كما أنه يعتبر الفنان عمرو سعد شقيقه وصديق عزيز، وبالتالي فإن ابنه ابن شقيقه، فضلًا عن قيامه بدور الأب لرابي في "صندوق الدنيا"

فيلم "صندوق الدنيا"، يدور حول مجموعة قصص عن عدد من فئات المجتمع، بطولة باسم سمرة، خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبد الله، عمرو القاضي،أحمد كمال ، علاء مرسي ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات، مدير التصوير عمرو فاروق، إنتاج شركة "Kemet Film Production".