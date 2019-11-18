أشعلت الفنانة الإماراتية أحلام مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو سجل لها في كواليس برنامج المواهب The Voice.
وظهرت فيه وهي تستعد للظهور على المسرح ويحيط بها فريق عمل يهتم بجمالها. وقامت الفنانة برش العطر على نفسها قبل أن تطبق الكونتور لافتة إلى أنها فعلت ذلك على طريقة كيم كرداشيان.
وذكرت الجميع بعلامة الإعجاب التي وضعها زوجها مبارك الهاجري على صورة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، علماً أنها بدت شبيهة بها.
وأشاعت في أوساط فريق العمل موجة من المرح والضحك. كما استعرضت فستانها الموقع من زهير مراد.
وتعليقاً كتبت أحلام: “وبس والله أجواءالتصويرطاقة إيجابية عالية”. ويشار إلى أنها لفتت الكثير من الأنظار في وقت سابق بعدما نشرت صوراً مميزة لها بالفستان نفسه وحققت أكثر من 84 ألف إعجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أحلام تضحك الجميع في كواليس ذا فويس بسبب ما قالته عن زوجها وكيم كرداشيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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