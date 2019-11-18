أثارت إحدى حلقات مسلسل “سريع سريع” للفنان فايز المالكي ، موجة من الجدل واعتبرها البعض تحتوي ألفاظاً خادشة للحياء .
وخلال الحلقة تظهر الممثلة التي تؤدي دور بنت لا تعرف شيئاً عن تربية الحيوانات ، وتسأل جدها عن معنى ” الضراب حق الفحل” .
وخلال الحلقة يتهرب كل شخص يطرح عليه السؤال من الإجابة على الفتاة .
ونستعرض لكم بعض الرودو على المقطع :
– المغرد عبدالله : للأمانة أشوفه عادي ، لكن هو أصلاً مقطع سخيف ولا يستحق التصوير ، وهذا يدلك على إن القائمين على العمل مفلسين .
– فايز المالكي يضبطها من جهة ويخربها من جهه ثانية .
– سُخف…يفترض مراعاة أن شاشة التلفاز متاحة للجميع .. رأي شخصي : ياليت يتفرغ #فايز_المالكي للأعمال الانسانية والتطوعية خيرٌ له .. ولنا .
– ليش ماقالها ماكان كبر الموضوع كذا .
– منو ضاحك على فايز وقايله انه كومدي .. من عرفته وهو نفس الحركه يكرر الكلام ويسوي نفسه سبيكة .
كانت هذه تفاصيل خبر مشهد إيش يعني ضراب الفحل يشعل تويتر.. وهاشتاق غاضب تجاه الفنان فايز المالكي يتصدر الترند ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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