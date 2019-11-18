أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الخميس الماضي، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض، التي انطلقت منذ يوم 11أكتوبر الماضي، وتستمر حتى 15 ديسمبر.
وحلت شرين على هامش إحيائها الحفل، ضيفة على برنامج “عرب وود” المذاع على قنوات روتانا حيث أكدت أنها واجهت صعوبة في الغناء خلال الحفل، وذلك بسبب حالتها الصحية، حيث خضعت قبل أسابيع لعملية جراحية في منطقة البطن.
وأكدت أن الحب الذي تجده دائمًا من الجمهور هو ما يجعلها تنسى كل آلامها وأوجاعها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد الحديث عن إجهاضها.. شيرين تكشف للمرة الاولى إجرائها جراحة دقيقة في البطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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