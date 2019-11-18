شاهد.. خالد النبوي يدعم أطفال ممالك النار على طريقته الخاصة

دعم الفنان خالد النبوي، الأطفال المشاركين بمسلسل "ممالك النار"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتب "النبوي" عبر حسابه قائلًا :"برافو معتز و إدريس أبطال ممالك النار إن شاء الله اشوفكم أحسن"، وتفاعل الجمهور مع المنشورمعبرين عن حبهم الشديد للطفلين ومتمنيين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية.
ويشار إلى ان انطلق مساء أمس، الأحد، أولى حلقات مسلسل "ممالك النار" وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا ماجعله يتصدر محركالبحث الشهير "جوجل".
ويذكر ان تدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي للحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية وشنق «طومان باى» آخر سلاطين المماليك على باب زويلة وانتهاء الدولة المملوكية، وعلى الرغم من تناوله لهذه الحقبة إلا أن العمل يتكون من 14 حلقة.
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