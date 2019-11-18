صور.. رامي جمال يروج للقائه صاحبة السعادة

روج المطرب رامي جمال لحلقته القادمة من برنامج "صاحبة السعادة"، التي يحل ضيفًا عليه مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



نشر رامي صورًا له من كواليس الحلقة جمعته بإسعاد يونس، وعلق قائلًا: "استنو الحلقه

اللي هي بالنسبالي اهم مقابله عملتها علشان كميه الحب والطاقه اللي شفتها من صاحبه السعاده والكرو بتاعها اللي بتكمل طاقه الحب اللي اديتوهالي انا والله محظوظ الحمد لله بحبك يا اس اس وبحب الكرو بتاعك وبحب كل اللي وصللي حب ودعم قلوبكم مكسب".يذكر أن المطرب رامي جمال أعلن عن إصابته بمرض البهاق، وكشف عن معاناته مع المرض نفسيًا وجسديًا وعن نيته الجادة في الاعتزال، على رغم حبه للغناء، وذلك في حالة عدم تقبل الجمهور لمظهره الذي تأثر بالمرض، الذي حاول إخفاءه كثيرًا بالمساحيق أثناء إحيائه للحفلات.