احتفلت الفنانة إنجي علي وطاقم عمل برنامجها "أسرار النجوم"، بعيد ميلاد الفنانة مني زكي، التي عبرت عن سعادتها بتلك المفاجأة غير المتوقعة.
نشر الحساب الرسمي لإذاعة نجوم إف إم التي تعرض برنامج أسرار النجوم، مقطع فيديو من كواليس حلقة
وتحدثت مني أيضًا عن برج العقرب الذي تنتمي له هي وزوجها الفنان أحمد حلمي وعن الإختلاف الكبير بينهما في الشخصية رغم اتفاق برجيهما، كما قالت انها لا تحب الاحتفال بعيد ميلادها، وأنها مقتنعة تمامًا أن عمرها توقف عند 18 عاما، أما الواقع فلا يعنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إنجي علي تحتفل بعيد ميلاد منى زكي في "أسرار النجوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.