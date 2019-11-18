فيديو.. إنجي علي تحتفل بعيد ميلاد منى زكي في "أسرار النجوم"

احتفلت الفنانة إنجي علي وطاقم عمل برنامجها "أسرار النجوم"، بعيد ميلاد الفنانة مني زكي، التي عبرت عن سعادتها بتلك المفاجأة غير المتوقعة.

نشر الحساب الرسمي لإذاعة نجوم إف إم التي تعرض برنامج أسرار النجوم، مقطع فيديو من كواليس حلقة

الفنانة مني زكي أثناء الإحتفال بعيد ميلادها، حيث أحضرت لها انجي قالب حلوي وقاموا بغناء أغاني أعياد الميلاد المعتادة.وتحدثت مني أيضًا عن برج العقرب الذي تنتمي له هي وزوجها الفنان أحمد حلمي وعن الإختلاف الكبير بينهما في الشخصية رغم اتفاق برجيهما، كما قالت انها لا تحب الاحتفال بعيد ميلادها، وأنها مقتنعة تمامًا أن عمرها توقف عند 18 عاما، أما الواقع فلا يعنيها.